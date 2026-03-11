Разведка Ирана задержала 40 подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля и США

Министерство разведки Ирана заявило, что спецслужбы страны задержали 30 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем и США. Позднее ведомство сообщило, что задержаны еще 10 человек.

Сообщение опубликовала иранская гостелерадиокомпания IRIB. «В последние дни спецслужбы выявили и задержали 30 шпионов, пособников и оперативных агентов сионистско-американского врага»,— указано в нем.

Подробности о личностях подозреваемых и обстоятельствах их задержания не раскрываются.