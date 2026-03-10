Задержан глава Осташковского района Тверской области

Глава Осташковского района Тверской области Алексей Титов задержан по подозрению в коррупции. Он отстранен от должности.

«В Тверской области от занимаемой должности отстранен глава Осташковского округа Алексей Титов в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления»,— сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев. Его слова приводит пресс-служба региональной администрации.

Господин Королев уточнил, что правительство региона готово содействовать следствию. Он добавил, что борьба с коррупцией на всех уровнях — принципиальная позиция.

Управление СКР по Тверской области сообщило, что Алексея Титова задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, 10 марта 2026 года Алексей Титов получил в качестве взятки 1,1 млн руб.