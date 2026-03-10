Силы ПВО за четыре часа уничтожили 36 беспилотников ВСУ над регионами России

Дежурные подразделения противовоздушной обороны России с 16:00 до 20:00 мск уничтожили 36 беспилотников ВСУ в различных регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Максимальное число сбитых дронов — 12 аппаратов — пришлось на территорию Республики Крым. Следом идут Белгородская область и акватория Черного моря, где по семь беспилотников было уничтожено. В Краснодарском крае сбиты шесть, в Курской области — два, а в Брянской и Смоленской областях — по одному БПЛА.