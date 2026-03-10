Волгоградское УФАС включило «Герофарм» в реестр недобросовестных поставщиков

Управление ФАС России по Волгоградской области включило «Герофарм» в реестр недобросовестных поставщиков, обратило внимание издание Vademecum. Это следует из данных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Герофарм» не согласен с решением и планирует его обжаловать, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.

Причина включения в реестр — расторжение госконтракта. В феврале Центр сопровождения закупок госучреждений здравоохранения Волгоградской области отказался от исполнения госконтракта на поставку «Флодапи». Это дженерик «Форсиги» от AstraZeneca. «Герофарм» должен был поставить препарат до 23 января, но нарушил сроки из-за задержки поставки производителем. Исключить компанию из реестра могут в марте 2028 года.

«Ситуация в Волгоградской области — яркий пример нарушения прав граждан в сфере лекарственного обеспечения. Непоставка жизненно важного препарата в срок создает прямую угрозу здоровью пациентов, для которых непрерывность терапии является критически значимой. Подобные случаи негативно влияют на эффективную систему льготного лекарственного обеспечения в целом»,— сказали «Ъ» в пресс-службе AstraZeneca.

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск AstraZeneca к «Герофарм» и «АЗТ ФАРМА К.Б.» о нарушении патента на действующее вещество дапаглифлозин, которое содержится в «Флодапи». AstraZeneca принадлежит патент на дапаглифлозин, действующий до 2028 года.

Виктория Колганова, Елизавета Шмакова