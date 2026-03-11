Подростки сетью не ловятся

За последние четыре года количество преступлений, совершенных детьми с помощью интернета, выросло более чем в два раза. Такие данные обнародовали представители МВД. В министерстве считают, что бороться с этой преступностью нужно с помощью специальных центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где с трудными подростками работают воспитатели. В Минпросвещения призывают к «унификации психолого-педагогических подходов» в школах, в Минцифры — к широкому распространению доступа родителей и детей к психологической помощи онлайн. Эксперты предложили последовать заграничному примеру, ограничив детям доступ в соцсети. В Госдуме намерены рассмотреть все эти предложения, чтобы понять, как именно необходимо менять законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

До 2025 года подростковая преступность снижалась, однако в прошлом году, «с учетом нарастания криминализации цифровой среды», показатели выросли на 10%. Об этом 10 марта заявил начальник управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник в ходе заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Госдуме.

По его словам, каждое третье преступление совершается детьми при помощи интернета и за четыре года количество таких преступлений увеличилось более чем в 2 раза. «По сравнению с 2023 годом также более чем в 5,5 раза увеличилось число подростковых преступлений террористического характера, почти в 3 раза — экстремистского характера»,— рассказал господин Колесник.

Более того, за текущий учебный год было зафиксировано 14 нападений в школах, еще 24 было предотвращено на стадии подготовки, добавил он.

Представитель МВД заметил, что улучшить ситуацию могло бы повышение потенциала центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. «Увеличивается их профилактическая составляющая. Речь не идет об изоляции — там работают воспитатели, а не надзиратели, и продолжается образовательный процесс»,— добавил он. Такие меры нужны для тех детей, на которых не сработали профилактические меры в школах, пояснил чиновник.

Решить проблему детской преступности на школьном уровне поможет унификация подходов психолого-педагогического сопровождения, отметила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. По ее словам, «костяк системы уже выстроен», но сейчас школы обеспечены психологами лишь на 51%. Из-за этого, рассказала глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), нередки случаи, когда на одного специалиста приходится 1,5 тыс. детей, и оказать должного внимания всем не получается. В итоге не удается заметить отклонения в поведении детей на начальном этапе.

Решить проблему нехватки психологов надеются и в Минцифры. Представитель ведомства Анастасия Гиль заявила, что онлайн-сервис «Цифровой психолог», который оказывает психологическую помощь школьникам и их родителям, в будущем запустят во всех регионах РФ.

Член экспертного совета при думском комитете по защите семьи Юрий Нестеренко уверен, что доступ детей в онлайн нужно максимально ограничить, и сделать это надо при помощи запрета соцсетей. «В Австралии они запрещены детям до 16, в Китае, Великобритании, Индии — до 18»,— привел он пример и отметил, что это «тот вопрос, по которому можно ориентироваться на международную практику». Ответственность за нарушение ограничений он предложил возложить на сами сервисы и соцсети.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким (СРЗП) предложила подождать результатов повсеместного введения мессенджера МАХ в образовательную среду.

«В Telegram все бесконтрольно, а в национальном мессенджере государство сможет фильтровать контент, доступный детям»,— считает она.

Лишь после этого стоит думать о запрете соцсетей для детей, полагает парламентарий.

Главный внештатный педагог-психолог Минобразования Подмосковья Елена Солодова, однако, уверена, что для профилактики детских преступлений нужно тщательно наблюдать за детьми старше 11 лет, и не в интернете, а в школе. Если педагоги-психологи будут анализировать уровень рисков деструктивного поведения в каждом классе и включать «блоки-пятиминутки» психологической работы, например, в гуманитарные предметы, общее состояние детских коллективов и отдельных детей будет оставаться гораздо более стабильным, заключила она.

Нина Останина пообещала рассмотреть все предложения в ближайшее время и в соответствии с ними начать работать над изменениями в законодательстве.

Полина Ячменникова