Axios: США попросили Израиль прекратить удары по нефтяным объектам Ирана
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Израилю с просьбой не наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, особенно по нефтяным объектам. Об этом Axios сообщили три источника, знакомых с ситуацией. Это первый случай с начала совместной военной операции, когда Вашингтон сдерживает действия союзника, уточняет портал.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как заявил Axios израильский чиновник, послания были переданы на высоком политическом уровне, а также начальнику генштаба Армии обороны Израиля. Согласно данным источника, США привели три причины:
- удары вредят иранскому гражданскому населению, значительная часть которого выступает против режима;
- Дональд Трамп рассчитывает сотрудничать с нефтяным сектором Ирана после завершения войны по аналогии с Венесуэлой;
- атаки могут спровоцировать массированный ответ Тегерана по энергообъектам стран Персидского залива.
Хотя предыдущие удары Ирана по инфраструктуре залива не нанесли серьезного урона, США опасаются, что новая эскалация может изменить ситуацию и еще больше подстегнуть цены на нефть. Источник, знакомый с деталями, отметил, что господин Трамп рассматривает удары по иранским нефтеобъектам как крайнюю меру. По его словам, на это президент США может пойти только в случае преднамеренной атаки Ирана на нефтяную инфраструктуру залива.