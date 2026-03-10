Четверых дагестанцев отправили в СИЗО за кражу песка на 12 млн рублей

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении четырех жителей Дербентского района. Их подозревают в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Дагестана

По версии следствия, с 2022 по 2023 год подозреваемые незаконно добывали и вывозили морской песок с побережья Каспийского моря (вблизи села Белиджи). Ущерб от их действий составил 12 млн руб.

Фигурантов отправили в СИЗО на 1 месяц 22 суток до 26 апреля включительно. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Мария Хоперская