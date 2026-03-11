Бизнес просит отменить водолазный досмотр балкеров с углем и зерном

Группа «Портовый альянс» (управляет Мурманским портом, терминалом «Остерра» в Ванино и др.) предложила отказаться от обязательного водолазного осмотра крупнотоннажных балкеров с неопасными грузами. В письме в Ассоциацию морских торговых портов (АСОП) от 3 марта (есть у “Ъ”) компания предупреждает: сохранение текущих правил грозит дефицитом тоннажа, ростом фрахтовых ставок на 5–10% и снижением экспорта. В «Портовом альянсе» подтвердили отправку письма, в АСОП от комментариев отказались.

Обязательный водолазный досмотр судов в отдельных бассейнах введен указом президента в июле 2025 года.

В «Портовом альянсе» указывают, что места досмотра зачастую расположены далеко от портов. В Мурманске это 52 мили (шесть-семь часов хода на катере в одну сторону). Простой судов в ожидании осмотра достиг 98 часов в Мурманске, 38 часов — в Усть-Луге, 22 часов — в Туапсе. Удорожание фрахта оценивается в $0,6–2,6 на тонну, дополнительные расходы на одно судно — до $118,3 тыс.

Бизнес предлагает заменить водолазный осмотр балкеров с неопасными грузами (уголь, удобрения, металлы, зерно, стройматериалы) на осмотр у причалов. Компания аргументирует это высокой живучестью крупнотоннажных судов и низкой вероятностью нанесения судну повреждений, ведущих к потере плавучести. В частности, балкер дедвейтом 175 тыс. тонн, потерпевший пробоину при ударе о шлюз в Суэцком канале, продолжил путь в порт назначения в КНР после временного ремонта. В случае повреждения у причала судно не затонет из-за малых глубин, а ремонт не парализует работу порта — профицит перевалочных мощностей по углю достигает 70%.

