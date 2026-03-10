Роман Ротенберг опроверг слухи о том, что мешал работать тренерам СКА

Вице-президент Федерации хоккея России, бывший главный тренер петербургского СКА и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что во время работы в армейском клубе не подавлял тренеров и не мешал им работать, сообщает «РИА Новости Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Вспомним и олимпийское золото, которое выиграла сборная России в Пхенчхане, и успехи СКА в те годы, когда был только менеджером. Для победы команды важны все — и менеджеры, и тренеры, и даже точильщики коньков. Коллектив должен быть единым»,— сказал господин Ротенберг.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Роман Ротенберг назвал сборную России по хоккею сильнейшей командой в истории Олимпиады и чемпионатов мира.

Андрей Маркелов