Ротенберг назвал сборную России по хоккею сильнейшей командой в истории ОИ и ЧМ
Главный тренер сборной «России 25» и экс-наставник петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что наша национальная команда при допуске на ближайшие Олимпийские игры считалась бы фаворитом, сообщает «Советский спорт».
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По словам господина Ротенберга, сборная России была и будет претендентом на победу в любом турнире, так как мы является лучшей национальной командой в истории хоккея по количеству медалей на Олимпиадах и чемпионатах мира. Бывший главный тренер СКА подчеркнул, что конкуренты могут говорить все, что угодно, но факты говорят сами за себя.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что господин Ротенберг не взял ни одного игрока армейцев на Кубок Первого канала, который прошел в декабре 2025 года. Тогда «Россия 25» уверенно выиграла турнир у Беларуси и Казахстана.