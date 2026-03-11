Трансграничная торговля начинает обеляться

Ввоз товаров из-за рубежа в Россию по серым схемам становится менее выгодным, поэтому предпринимателям, импортирующим продукцию в том числе для продажи на маркетплейсах, приходится использовать легальные методы доставки. С весны 2025 года доля таких бизнесменов увеличилась до 37%. Эксперты связывают это с ужесточением регулирования, проверками на границе и ростом контроля за маркировкой товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как следует из результатов совместного исследования банка «Точка» и независимого исследовательского агентства O+K Research, в марте—декабре 2025 года доля российских предпринимателей, использующих легальную доставку товаров из-за рубежа, в том числе для продажи на маркетплейсах, выросла на 5 процентных пунктов, до 37%. Несмотря на это, карго, или серые схемы доставки, по-прежнему распространены.

Согласно исследованию, 19% предпринимателей используют только карго, еще 35% совмещают его с официальной доставкой. При этом 45% использующих только карго-доставку намерены перейти на белые схемы в течение 2026 года.

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко отмечает, что старые системы перестают работать и серые схемы становятся ненадежными. Это показала осень 2025 года, когда многие столкнулись с остановкой грузов и проверкой документов на границах. Это повлекло рост издержек, добавляет господин Москаленко.

Белая доставка требует от бизнеса перестройки финансовой системы, но сейчас это необходимо, говорит господин Москаленко. Предприниматели должны ответственно подходить к своему бизнесу и ведению документации, потому что маркетплейсы сейчас работают по строгим алгоритмам в плане происхождения товара, добавляет он. Директор консалтинговой компании GoOmni Ефим Алдухов считает, что рост контроля за маркировкой товаров и возможность регуляторов отследить весь путь появления товара в стране существенно способствуют обелению.

Начиная с октября 2026 года по закону о платформенной экономике ответственность за реализацию контрафактной и несертифицированной продукции также будут нести маркетплейсы, и они будут повышать требования к документам со стороны поставщиков, что может также увеличить долю белого импорта, поясняет господин Алдухов.

Многие предприниматели на маркетплейсах, по словам Алексея Москаленко, пытаются использовать одновременно белую и серую схемы доставки, но сейчас все движение продукции прослеживается и в случае выявления нарушения карточка товара на онлайн-платформах блокируется.

В пресс-службе сервиса закупок из-за рубежа от банка «Точка» полагают, что карго может оставаться рабочим решением для старта, но перестает быть устойчивой моделью при масштабировании бизнеса, потому что в условиях усиления налоговой нагрузки и ужесточения регулирования предприниматели все чаще сталкиваются с ограничениями при продаже продукции, ввезенной по этой схеме. Ефим Алдухов предполагает, что рынок не перейдет полностью на белую доставку, так как сохраняются другие виды транспортировки, например легализованный параллельный импорт и необходимость ввоза санкционных товаров.

Мария Бархатова