В рейтинг Forbes попали 14 новичков из России

В рейтинг богатейших людей мира, который сегодня опубликовал журнал Forbes, попали 155 российских бизнесменов — это рекорд за всю историю подсчетов. При этом 14 из них попали в рейтинг впервые. Еще трое вернулись в список. Лидер среди россиян — совладелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $37 млрд.

Кто из российских бизнесменов попал в рейтинг Forbes впервые:

Руслан и Тумир Рахимкуловы — сыновья Мегдета Рахимкулова, владеют долями в крупнейших венгерских компаниях OTP Bank и нефтегазовой MOL — $1,9 млрд и $1,8 млрд;

Александр Ткачев, владелец «Агрокомплекса» — $1,8 млрд;

Виталий Мещицкий и семья, президент «Ви Холдинга», добыча платины — $1,6 млрд;

Вадим Викулов, гендиректор группы «Астон», экспорт зерна — $1,5 млрд;

Александр Ракшин и семья, основатель торговой сети «Мария-Ра», ритейл — $1,4 млрд;

Марк Курцер, гендиректор MD Medical Group («Мать и дитя») — $1,4 млрд;

Григорий Аникеев, депутат Госдумы, ABI Group, пищевая промышленность, розница, недвижимость — $1,3 млрд;

Валерий Кустов, председатель совета директоров группы «Эфко», агропромышленный комплекс — $1,1 млрд;

Евгений Михайлов, председатель совета директоров ПАО «Группа Черкизово», мясная продукция — $1,1 млрд;

Петр Белый, председатель совета директоров ПАО «Промомед», фармацевтика — $1,1 млрд;

Сергей Касьяненко и семья, соучредитель компании «Орими», производитель чая и обжаренного кофе — $1,1 млрд;

Сергей Михайлов, гендиректор ПАО «Группа Черкизово» — $1,1 млрд;

Владимир Иванов, частный инвестор, акционер Nebius — $1 млрд.

В общий список миллиардеров Forbes вошли рекордные 3428 человек. Это на 400 человек больше, чем в 2025 году. Их общее состояние достигло рекордных $20,1 трлн — на $4 трлн больше, чем в прошлом году. Больше всего миллиардов в США — рекордные 989 человек. Из них 15 человек из 20 первых строчек рейтинга. В первую тройку входят: Илон Маск ($839 млрд), Ларри Пейдж ($257 млрд), Сергей Брин ($237 млрд).