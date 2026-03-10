Четыре иранских дипломата погибли при атаке Израиля в Ливане

При атаке Израиля на отель Ramada в Бейруте погибли четыре иранских дипломата. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу, передает Tasnim.

Атака произошла 8 марта. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла об ударе по командирам ливанского корпуса иранских сил «Кудс», которые действовали в Бейруте. Утверждалось, что те планировали теракты в Израиле.

Источники Reuters сообщали, что ЦАХАЛ ударил по пяти высокопоставленным членам Корпуса стражей исламской революции. Фасад здания отеля Ramada был поврежден.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. 2 марта Израиль объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла». На следующий день военнослужащие ЦАХАЛа вошли на юг Ливана.