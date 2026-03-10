Денис Мантуров нацелился на Венеру

Российская академия наук и «Роскосмос» определились с приоритетами в изучении Солнечной системы. Как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью журналу «Разведчик», центральное место в государственных планах занимают исследовательские миссии на Луну и Венеру. При этом из двух небесных тел предпочтение будет отдано второму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера,— напомнил господин Мантуров.— Сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении». Впрочем, и Марс окончательно со счетов не сбрасывают, добавил он: «А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи».

По словам первого вице-премьера, без отработки технологий в ближнем космосе двигаться дальше бессмысленно. Сейчас, например, решается вопрос энергообеспечения будущей лунной станции — речь идет о доставке на естественный спутник Земли атомной установки малой мощности. Реализация же амбициозных проектов, добавил чиновник, потребует не только серьезных ресурсов и нестандартных решений, но и «талантливой и дерзкой, в хорошем смысле этого слова, молодежи».

Напомним, что орбитальный аппарат «Луна-26» для изучения поверхности спутника Земли «Роскосмос» планирует запустить в 2028 году. Старт межпланетной станции «Венера-Д», которая займется изучением атмосферы, поверхности и внутреннего строения планеты, намечен на 2036 год.