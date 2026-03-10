«Новые люди» займутся студентами колледжей

Партия «Новые люди» расширяет образовательный проект «Я в деле», направленный на развитие предпринимательских навыков у молодых людей. В этом году к программе планируют привлечь студентов колледжей, рассказал председатель организации Алексей Нечаев на открытии нового сезона.

По его данным, за четыре года работы программы обучение завершили свыше 14,4 тыс. школьников и студентов вузов. Навыки предпринимательства особенно востребованы в XXI веке в связи с изменениями на рынке труда, вызванными роботизацией и внедрением искусственного интеллекта, добавил господин Нечаев.

Участники проекта — теперь и из числа студентов 250 колледжей — пройдут восьминедельный интенсив, где освоят основы нейминга, маркетинга, продаж и т. д. «Восьми недель мало, чтобы сделать работающий бизнес, но для первых шагов этого достаточно»,— отметил Алексей Нечаев.

Развитие молодежного предпринимательства остается для партии одним из ключевых программных пунктов. «Их проекты по этой теме не всегда заметны широкой публике — они не хайповые. Зато их замечают в администрации президента»,— сказал “Ъ” собеседник, близкий к «Новым людям».

Григорий Лейба