Дубайский синдром

Россияне ищут работу в Дубае. Из-за конфликта на Ближнем Востоке некоторые международные компании столкнулись с оттоком сотрудников. Российские менеджеры готовы занять освободившиеся места, в сопроводительных письмах отмечая, что не боятся ни бомб, ни дронов.

На тенденцию обратила внимание карьерный консультант Алёна Владимирская. При этом российские компании, работающие на Ближнем Востоке, в стрессоустойчивости своих сотрудников уверены и новый персонал не набирают, заметила собственник международного бухгалтерского агентства Apex Accounting and Consulting Надежда Нестерова:

«Никто из наших коллег не покинул регион. Я каждый день с ними на связи: все абсолютно спокойны и прекрасно понимают, что они под хорошей защитой. Они уверены, что скоро все это закончится. В данной ситуации есть некоторые застои по новым клиентам и, соответственно, по сотрудникам. Но это зависит от сферы бизнеса. Стоит учитывать, что в ОАЭ очень высокие зарплаты по сравнению со странами СНГ. Даже несмотря на критическую ситуацию, никто не бежит.

С кадрами сложно в тех сферах, где работали европейцы: вот они-то как раз массово покидают страну. Забирают людей их же правительства, стращая всей этой историей».

По данным на ноябрь 2025 года, в ОАЭ проживали около 150 тыс. российских граждан. Значительная часть из них работает в сфере гостиничного бизнеса, торговли, логистики и обслуживания. Все эти направления оказались под ударом и не только не набирают, но и сокращают коллективы, рассказала основатель группы компаний Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева:

«Сокращение расходов на бизнес необходимо, чтобы спасти компании при таком падении рынка. Мы провели серьезную оптимизацию оплаты труда, освободили порядка 40% людей от занимаемых должностей, соответственно, эти кандидаты выйдут на рынок. Не исключаю, что многие вернутся домой. Мы же говорим не только о россиянах, но и о пакистанцах, индусах и представителях других национальностей, которых тут достаточно много.

Я вообще думаю, что в Дубае будет огромная волна сокращений. Гостиницы простаивают, отделы продаж застройщиков на серьезном стопе.

И люди поедут домой не потому, что испугались летающих ракет. На самом деле все чувствуют себя достаточно безопасно, нет никакой тревоги и паники. Все из-за того, что рынок труда будет испытывать большие трудности. Если раньше кандидат мог закрыть свою потребность в найме где-то в течение двух недель, то в данный момент сроки начали удлиняться до полутора, а то и двух месяцев».

Бармен, электрик, автомеханик в ОАЭ могут рассчитывать на зарплату в $3,5 тыс., техник на нефтеплатформу — более $7 тыс. Мотивация топ-менеджмента значительно выше, поэтому кандидаты пока не готовы отказываться от хороших мест, пояснил управляющий партнер кадрового агентства ProfiStaff Денис Никулин:

«Прошло не очень много времени, чтобы делать какие-то существенные выводы. Несмотря на то, что ситуация в регионе остается напряженной, люди не перестают рассматривать вакансии в Дубае. Процесс трудоустройства за рубеж не моментальный, он занимает два-три месяца.

Стремительного исхода из Дубая мы тоже не видим. Возможно, есть какие-то отдельные случаи, но в компаниях, с которыми мы сотрудничаем, этого не наблюдается. Может, в будущем что-то поменяется. Но пока что с точки зрения размещения и ведения бизнеса это удобное место».

Сейчас в ОАЭ зарегистрировано более 13,5 тыс. российских компаний. Только в 2025 году было выдано около 2 тыс. новых лицензий бизнесу в сфере логистики, технологий, гостиничного сектора, ритейла и производства.

