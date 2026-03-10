Петербургские экослужбы собрали более 24 тонн опасных отходов за неделю

С 2 по 8 марта специалисты экологической аварийной службы «Экострой» выполнили 32 выезда, из них 30 — на ликвидацию ртутных загрязнений, сообщает пресс-служба Смольного. Было собрано 4 кг ртутьсодержащих отходов.

В рамках системы приема опасных отходов от населения горожане сдали 24,3 тонны вредных материалов. На утилизацию отправились 775 кг люминесцентных и 148 кг светодиодных ламп, 16 кг термометров, 2 тонны батареек, 871 кг бытовой химии, 351 кг лекарств, 18,7 тонны автомобильных покрышек и более тонны электронной техники. Отметим, что всего за неделю экологические службы приняли 395 сообщений от жителей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что комплекс по переработке отходов «Островский» в Ленобласти запустят в марте. Мощность нового КПО составит 600 тысяч тонн отходов в год. Из общего потока планируется извлекать полезные фракции (макулатуру, стекло, металл, пластик) для последующей переработки.

Андрей Маркелов