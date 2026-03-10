В Марселе прошла масштабная операция против алжирской наркомафии

Сотрудники следственного отдела жандармерии Марселя арестовали не менее 42 человек, связанных с наркокартелем DZ Mafia, пишет газета Le Monde. Правоохранительные органы вели борьбу с наркоторговцами на протяжении более трех лет. Члены картеля – в основном выходцы из Алжира, на что указывает и отсылка к двухбуквенному коду Алжира в названии группы.

Как сообщает издание, облава стала крупнейшей операцией, когда-либо проводившейся против группы, и привела к задержанию троих из основных предполагаемых лидеров банды. Под стражу был также помещён адвокат из Лиона, которого подозревают в содействии руководителям картеля, находящимся в тюрьме.

В настоящее время DZ Mafia контролирует почти всю торговлю наркотиками в Марселе, однако её деятельность распространяется и на другие регионы Франции. Члены преступной группы занимались вымогательством и привлекали к своей деятельности несовершеннолетних наемных убийц.

Елизавета Труфанова