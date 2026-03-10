Белгородца заподозрили в госизмене

Следственный отдел УФСБ России по Белгородской области возбудил уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы) в отношении 42-летнего местного жителя. Он подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ведомстве. Имя подозреваемого не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следователи установили, что в период пребывания на территории Украины белгородец был завербован, прошел обучение и получил навыки работы с оружием, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. В январе 2024 года он вернулся в Россию, чтобы вести разведку в интересах СБУ.

Фигурант осуществлял наблюдение за военнослужащими и сотрудниками силовых ведомств, фиксировал их маршруты и места пребывания в ДНР, Ростовской, Московской и Белгородской областях. Всю информацию он передавал украинским кураторам.

Действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УФСБ по Белгородской области. Расследование по делу продолжается.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что трех тамбовчан приговорили к реальным срокам за диверсию и госизмену.

Егор Якимов