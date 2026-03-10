Президент ФК «Урал» объяснил перенос матча неготовностью газона из-за мороза

Президент футбольного «Урала» Григорий Иванов обратился к болельщикам из-за переноса домашнего матча с тульским «Арсеналом» с «Екатеринбург Арены». Напомним, 15 марта матч пройдет в манеже «Урал» на ул. Фестивальная, 10.

«Такого холодного февраля и начала марта, как в этом году, не было очень давно. Из-за этого газон на "Екатеринбург Арене", несмотря на все наши усилия, оказался не готов. Мы всегда играем для вас, поэтому было принято решение о переносе матча в манеж. Да, он небольшой, но для нас главное, что вы все равно будете с нами и поддержите команду»,— передает пресс-служба клуба слова господина Иванова.

Президент клуба также отметил, что агрономы делают все возможное, чтобы апрельские домашние матчи «Урал» провел уже на «Екатеринбург Арене». Ранее в клубе также сообщили, поскольку манеж вмещает меньше болельщиков, чем «Екатеринбург Арена», то входные билеты смогут получить только обладатели абонементов и ранее купленных билетов на этот матч. В свободную продажу билеты запускать не будут. Представители ФК «Урал» попросили остерегаться мошенников.