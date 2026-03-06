ФК «Урал» из-за погоды перенес домашний матч на манеж

ФК «Урал» перенес домашний матч с тульским «Арсеналом» со стадиона «Екатеринбург Арена» под крышу из-за погодных условий. Как сообщили в футбольном клубе, игра 24-го тура чемпионата Лиги PARI пройдет 15 марта на манеже «Урал» на ул. Фестивальная, 10. Начало игры в 13:30.

«Такое решение принято в связи с экстремальными погодными условиями на Урале — именно они не позволили задействовать "Екатеринбург Арену", несмотря на все приложенные усилия»,— сообщили в ФК «Урал».

Представители футбольного клуба попросили болельщиков отнестись к переносу матча с пониманием. «Для нашей команды очень важно, чтобы домашний матч состоялся в родном городе и с горячей поддержкой своих трибун»,— добавили в клубе.

По данным Уральского гидрометцентра, в выходные в Свердловской области ожидается похолодание.