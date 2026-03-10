Путин поручил наградить бойца за удержание позиций в ДНР в одиночку

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего военнослужащего Сергея Ярашева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Боец в одиночку 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР, докладывал глава республики Денис Пушилин.

Указ будет подписан в «самое ближайшее время», сказал господин Песков журналистам. «Он (Сергей Ярашев.— "Ъ") в госпитале, ему была проведена серьезная операция»,— добавил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

О подвиге военнослужащего Денис Пушилин доложил во время встречи с президентом. «Когда его штурмовая группа зашла, он, по сути, остался один. 68 дней, представляете, сколько было контратак противника? Они пытались выбить»,— рассказал господин Пушилин (цитата по сайту Кремля). «Все сделаем для того, чтобы помочь ему и с медицинской точки зрения, поддержать»,— ответил Владимир Путин.