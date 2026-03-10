Хищение осталось за кадрами

В военном суде в Москве начался процесс по уголовному делу майора Андрея Борзова, который обвиняется в особо крупной растрате. По версии следствия, будучи начальником отдела кадров одной из воинских частей в ЛНР, он присвоил $42 тыс. из денежного довольствия своего бывшего сослуживца, находившегося в командировке в Сирии. В суде офицер Борзов вину признал в полном объеме и заявил о готовности компенсировать потерпевшему по иску 4,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Московский гарнизонный военный суд Андрей Борзов прибыл своим ходом в сопровождении адвоката. Как выяснилось в ходе заседания, несмотря на тяжесть предъявленного ему обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы), под стражу офицера брать не стали, ограничившись подпиской о невыезде.

В сопровождении адвоката прибыл и потерпевший — подполковник Павел Герасиченко. Перед заседанием офицеры, оба пришедшие в суд в штатском, явно избегали общения друг с другом.

В ходе слушания выяснилось, что Андрей Борзов до 2025 года служил начальником отдела кадров в воинской части в ЛНР (с 2025 года находился «в распоряжении командира части»). Интересно, что прокурор по ходу отметил, что с потерпевшим они в части считались приятелями.

Как следует из фабулы обвинения, подполковник Герасиченко, отслужив какое-то время вместе с обвиняемым, впоследствии был переведен в подмосковную воинскую часть, откуда в 2023 году был направлен в Сирию в качестве преподавателя курса специальной подготовки. Проходя службу за границей, офицер должен был получать денежное довольствие в долларах, в среднем $6 тыс. в месяц. Эти средства начислялись подполковнику в кассе его воинской части в России, распорядиться ими он сам не мог, но про обеспечение своей семьи (у него трое детей) не забывал. Поэтому и попросил своего приятеля Андрея Борзова получать в кассе валюту за него и переводить ее на счет командировочного либо передавать наличными.

Так продолжалось до декабря 2024 года, когда подполковник, вернувшись в Россию, обнаружил недостачу $42,162 тыс. По версии следствия, пропажа денег стала результатом того, что у офицера Борзова «сформировался устойчивый преступный умысел на распоряжение не принадлежащим ему имуществом».

Мирно решить проблему офицерам не удалось. Причем Андрей Борзов не отрицал факт самовольного распоряжения деньгами приятеля и выражал готовность их вернуть, но предлагаемые им варианты потерпевшего не устроили, и он обратился с заявлением в Главную военную прокуратуру. Результатом стало привлечение майора Борзова к уголовной ответственности.

После оглашения обвинительного заключения председательствующий на процессе судья Виталий Шведов спросил у подсудимого, понятно ли ему обвинение и как он к нему относится. «Так точно,— ответил подсудимый.— В чем обвиняюсь мне понятно, и вину признаю полностью».

После этого судья спросил у потерпевшего, подтверждает ли тот свои исковые требования к обвиняемому на 4,2 млн руб. «Поддерживаю в полном объеме»,— сказал подполковник.

Алексей Соковнин