В Екатеринбурге планируют досрочно построить две школы

В Екатеринбурге планируют завершить строительство двух школ в Екатеринбурге досрочно — в 2027 году вместо запланированного 2029-го, сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова в прямом эфире ОТВ. Заключение контрактов на строительство объектов в микрорайонах Академический и Солнечный состоялось в январе 2026 года по поручению губернатора Дениса Паслера.

Новые школы в Академическом и Солнечном микрорайонах будут вмещать до 1,8 тыс. учеников. В Академическом районе, где функционируют девять школ, обучается около 25 тыс. детей, в Солнечном — две школы, там обучаются 5 тыс. школьников. В связи с высокой потребностью в образовательных местах правительство региона направило запрос в Министерство просвещения РФ с просьбой перераспределить федеральные средства.

«Ожидаем информацию по передвижке средств с 2029 на 2027 год, чтобы закончить строительство досрочно. По поручению губернатора Дениса Паслера конкурс по строительству разыгран в январе 2026 года, контракты заключены. Как только сойдет снег, строители приступят к работе на площадках»,— прокомментировала госпожа Савинова.

Также планируется построить школу на 300 мест в селе Петрокаменском. Подрядчик будет определен в марте 2026 года, а сдача объекта намечена на 2027 год. Сроки сдачи объекта планируют сдвинуть с 2029 года.