В Академическом районе в 2029 году построят школу с двухэтажной библиотекой

В Академическом районе Екатеринбурга в марте приступят к строительству школы в квартале улиц Академика Ватолина – Рябинина – Академика Ландау – Академика Вавилова. Как сообщили в городской администрации, общая площадь школы составит более 30 тыс. кв. м, переменная этажность здания — от 3 до 5 этажей.

Муниципальный контракт на строительство объекта уже заключен. Завершить строительство планируют в феврале 2029 года.

Помимо учебных классов и рекреаций в школе предусмотрена двухэтажная библиотека с книгохранилищем, актовый зал с мультимедийным оборудованием, рассчитанный на 544 посадочных места, пищеблок на 600 мест, медицинский кабинет. Спортивный блок будет включать в себя четыре зала и пришкольный стадион.

«Как и в других современных школах города, в новом учебном учреждении запроектированы коворкинги и пространства для командной проектной работы, отдыха, общения. По современным стандартам предполагаются отдельные входы в блоки начальной и старшей школы. Также среда адаптирована для маломобильных групп населения»,— сообщили в мэрии.