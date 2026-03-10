«Липецкагро» сменило учредителя на ГК «Рост»

У липецкого производителя овощей ООО «Тепличный комбинат (ТК) Липецкагро» произошла смена учредителя. С 3 марта им стало АО «ГК Рост», в то время как ранее учредителем общества выступала ликвидированная структура ГК — ООО «УК Агрокапитал». Это следует из данных Rusprofile.

При этом управляющей организацией «Липецкагро» осталось ООО «УК "Рост"». «УК Агрокапитал» было ликвидировано в начале февраля. До 2020 года учредителем «Липецкагро» было ООО «Грининвест», входившее в научно-производственную фирму «Фито».

ООО «ТК Липецкагро» зарегистрировано в Данковском районе Липецкой области в 2013 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей. Уставный капитал — 1,1 млрд руб. ООО «УК Агрокапитал» зарегистрировано в Москве в 2016 году для управления холдинг-компаниями. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Бенефициарами компании выступали Сергей Рукин (78%) и Дмитрий Лашин (22%). 2024 год общество отработало с нулевой выручкой и чистым убытком в 1,4 млрд руб. ООО «ГК Рост» создано в Санкт-Петербурге в 2025 году для ведения деятельности холдинговых компаний. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Прошлый год общество закончило с нулевой выручкой и чистым убытком в 22 млн руб. Гендиректор — Сергей Рукин.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам 2025 года «Липецкагро» получило чистую прибыль в размере 1,2 млрд руб., что на 32,4% меньше, чем в 2024 году (1,8 млрд руб.). Выручка компании при этом показала незначительный рост, увеличившись на 0,8% — с 5,63 млрд до 5,67 млрд руб.

Егор Якимов