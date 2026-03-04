Чистая прибыль липецких теплиц упала на треть, несмотря на рост выручки

ООО «Тепличный комбинат (ТК) Липецкагро», специализирующееся на выращивании овощей, по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 1,2 млрд руб., что на 32,4% меньше, чем в 2024 году (1,8 млрд руб.). Выручка компании при этом показала незначительный рост, увеличившись на 0,8%,— с 5,63 млрд до 5,67 млрд руб. Это следует из данных бухгалтерской отчетности предприятия, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

Снижение итоговой прибыли произошло на фоне резкого роста финансовых расходов. Себестоимость продаж увеличилась на 4,5% (до 3,3 млрд руб.), однако ключевое влияние оказало удорожание обслуживания долга: проценты к уплате подскочили в 2,85 раза — с 442 млн до 1,26 млрд руб. В результате, хотя прибыль от продаж сократилась незначительно (с 2,14 млрд до 2,05 млрд руб., –4,1%), прибыль до налогообложения упала на 32,4%, до 1,198 млрд руб.

Активы компании за год выросли на 62% и достигли 24,06 млрд руб. Это произошло главным образом за счет увеличения внеоборотных активов (+59,6%, до 21,3 млрд руб.), где кратно выросли долгосрочные финансовые вложения (с 3,35 млрд до 7,22 млрд руб., +115%) и прочие внеоборотные активы (с 930,7 млн до 5,18 млрд руб., +555,4%).

Обязательства предприятия увеличились пропорционально росту активов. Совокупный долг компании вырос на 84,9% и на конец года составил 17,44 млрд руб. Это произошло за счет привлечения новых долгосрочных займов: статья «Заемные средства (долгосрочные)» увеличилась более чем вдвое — с 6,85 млрд до 14,76 млрд руб. (+115,4%). При этом кредиторская задолженность, напротив, сократилась почти наполовину — с 256,9 млн до 133,9 млн руб. (–47,9%). Дебиторская задолженность также показала уверенный рост, увеличившись на 64,8% и достигнув 1,44 млрд руб.

ООО «ТК Липецкагро» зарегистрировано в Данковском районе Липецкой области в 2013 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей. Уставный капитал — 1,1 млрд руб. Компания на 99,9% принадлежит ликвидированному ООО «УК Агрокапитал», бенефициарами которого выступают Сергей Рукин (78%) и Дмитрий Лашин (22%). Управляющая организация — ООО «УК «РОСТ».

В Липецкой области еще одно тепличное хозяйство «Овощи Черноземья» на протяжении прошлого года судилось с Липецкой энергосбытовой компании. Эксперты отмечали, что у тепличного бизнеса последние годы падает маржинальность.

Ульяна Ларионова