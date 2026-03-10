Патриарх Кирилл поздравил Хаменеи с избранием лидером Ирана и назвал его дорогим братом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана. Письмо начинается с обращения «дорогой брат», оно опубликовано на сайте Московской патриархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Тяжелым личным испытанием в связи с гибелью вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент. Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы»,— пишет патриарх Кирилл.

Патриарх пишет о плодотворном диалоге между РПЦ и мусульманами Ирана. Этот диалог, по словам предстоятеля РПЦ, основан на взаимном уважении и общем стремлении к сохранению традиционных нравственных ценностей.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой погиб предыдущий верховный лидер Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных и политических деятелей. Совет экспертов Ирана избрал новым руководителем страны его сына Моджтабу.