«На бумаге все гладко»

Пит Хегсет обозначил дальнейшие цели операции против Ирана. По словам министра войны США, это уничтожение ракетной и ядерной программ Исламской Республики, а также военно-морских сил. Как отметил глава Пентагона, именно из этого будет исходить Вашингтон, определяя сроки завершения кампании. При этом иранская армия и другие силовые структуры все еще сохраняют боеспособность. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главный нерешенный вопрос на сегодня — нефтяной транзит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп на фоне серьезной озабоченности состоянием мировой экономики достаточно внезапно объявил, что новая война в заливе может закончиться раньше намеченных сроков. По его словам, операция идет даже лучше, чем планировалось: Иран практически сокрушен, у него ничего не осталось. Вскоре после этого президент США несколько скорректировал свою позицию в том смысле, что скоро не значит прямо вот сейчас. Многое еще предстоит сделать.

Позже уже министр войны Пит Хегсет сообщил, что Соединенные Штаты продолжают добиваться поставленных целей и побеждают в противостоянии с Ираном. Он также анонсировал усиление ударов по Исламской Республике в ближайшие дни.

Трамп, как известно, говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. На этот счет есть лишь общая информация, без особой конкретики. Однако можно так понять, что Москва готова помочь найти мирное решение конфликта и заодно подставить плечо глобальному рынку энергетики, дабы избежать коллапса. Речь идет о снятии санкций, но, опять же, без подробностей.

Тегеран, со своей стороны, готов воевать до победного конца, ничего его не пугает и не смущает. Он дает понять, что ни на какие компромиссы не пойдет. Израильский новостной портал Walla! сообщил со ссылкой на свои конфиденциальные источники, что главная цель еврейского государства — ликвидация максимального числа иранских ракетных пусковых установок, дабы минимизировать обстрелы. В таком случае можно продолжать военное давление на режим аятолл сколь угодно долго. Сейчас, согласно этим данным, уничтожено порядка 80% установок, но Израилю нужно довести показатель хотя бы до 95%, тогда страна сможет вернуться к относительно нормальной жизни.

Правда, остается проблема с Ормузским проливом, который Иран по-прежнему блокирует. По логике вещей, если решить две эти проблемы, задачи операции можно считать отчасти выполненными. Понятно, что все гладко на бумаге, а на практике забыли про овраги.

Однако можно сделать предварительный вывод, что выполнить программу-максимум — сменить режим в Исламской Республике — пока не получается.

Значит логично предположить, что нужно максимально ослабить власть аятолл с перспективой ее самораспада. Для этого и происходит усиление воздушных налетов, в том числе и с целью физической ликвидации иранских руководителей. Те в ответ грозятся устранить президента Соединенных Штатов.

Что касается России, не до конца понятно, как она может помочь в урегулировании масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с тем контакты с иранскими лидерами имеют место. Как бы то ни было, по факту есть активизация боевых действий. Исламская Республика продолжает обстрелы соседей. Вроде бы их стало меньше, тем не менее о полном прекращении атак речи явно не идет. Что еще на слуху? Считается, что добиться максимального успеха США могут лишь с помощью наземного вторжения, пусть и ограниченного. В нынешней ситуации ничего нельзя исключать.

Дмитрий Дризе