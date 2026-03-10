В башне «Сити» падали доходы

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела предпринимателя Анны Суханкиной. По версии следствия, открыв офис в «Москва-Сити», она привлекала средства граждан, обещая им высокий доход. Свои обязательства фигурантка не выполнила. Ущерб составил порядка 500 млн руб. Вину подсудимая признала.

Пресненский райсуд столицы 10 марта приступил к рассмотрению уголовного дела 37-летней предпринимательницы Анны Суханкиной. Ей вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии).

По версии следствия, фигурантка вместе с сообщниками в 2021 году сняла офис в одной из башен «Москва-Сити». Она предлагала гражданам вкладывать средства в ее компанию, обещая им высокие доходы. В частности, потерпевшие рассказывали, что Суханкина предлагала вложить деньги в открытие магазинов на площадках маркетплейсов, обещая 120% годовых. Получаемые от вкладчиков деньги оформлялись по договорам займа. Однако через некоторое время инвесторы обнаруживали, что обещанный доход им не выплачивается.

В деле говорится, что деньгами бизнесвумен распоряжалась по собственному усмотрению. В деле 59 эпизодов.

Фигурантка была задержана летом прошлого года в аэропорту Внуково после возвращения из Грузии. После того как ей предъявили обвинение, госпожа Суханкина заявила о раскаянии, дала показания на сообщников и заключила досудебное соглашение с прокуратурой. В июне 2025 года суд тем не менее поместил ее под стражу. В ходе первого судебного слушания решался вопрос о продлении подсудимой меры пресечения. Прокурор заявила, что содержание подсудимой под стражей необходимо, поскольку в ином случае госпожа Суханкина может попытаться скрыться от суда или надавить на свидетелей обвинения. Потерпевшие, семеро из которых присутствовали в зале суда, единодушно поддержали гособвинителя.

Адвокат Суханкиной, в свою очередь, возражал против продления срока ареста своей доверительнице. Он аргументировал это тем, что следствие по делу окончено, все доказательства находятся в материалах дела. Он также отметил, что Суханкина заключила досудебное соглашение и изобличила своих подельников из организованной преступной группы, ее показания легли в основу уголовных дел в отношении них. Защитник заявил, что в рамках сделки со следствием Суханкина должна была также предоставить следствию некие дополнительные документы, касающиеся эпизодов хищения, но, так как они находятся у нее дома, сделать это из СИЗО она не может. Адвокат также обратил внимание судьи, что у подсудимой на попечении находятся двое малолетних детей, которые не смогут получить должного воспитания в отсутствие матери.

Судья, однако, доводам защиты не вняла и удовлетворила ходатайство прокурора.

Ефим Брянцев