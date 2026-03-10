График работы временный

В 2025 году интерес жителей Челябинска к временной занятости вырос на 72% по сравнению с предыдущим годом. Количество предложений подработки от работодателей при этом увеличилось на 22%. Наибольшим спросом среди бизнеса и соискателей работы в Челябинске пользуется временная занятость в сфере погрузок, логистики и доставки, перевозок, упаковки. По данным экспертов, подработка воспринимается людьми не только как способ получить дополнительный заработок, но и как возможность приобрести новые навыки и опробовать себя в другой профессии. Эксперты считают, что рынок труда становится более гибким, поэтому он готов предоставлять больше вариантов временной занятости.



В Челябинске за 2025 год спрос горожан на гибкую или временную занятость вырос на 72% по сравнению с предыдущим годом. Количество предложений подработок со стороны бизнеса также увеличилось на 22%. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал директор по развитию бизнеса «Авито Подработки» Алексей Панюков.

По его данным, 43% соискателей готовы подрабатывать периодически, 21% — регулярно, 20% — рассматривают возможность подработки. Около 37% челябинцев готовы активно обращаться к такому виду занятости в течение года, 26% — только летом, 26% — весной.

В среднем челябинцы хотели бы получать 38 тыс. руб. в месяц за счет подработки. Большинство из опрошенных откладывают полученное вознаграждение на увеличение накоплений (38%), ежедневные расходы (33%) или улучшение быта (29%).

Сильнее всего работодатели Челябинска нуждаются в грузчиках и доставщиках. В 2025 году количество предложений для них выросло на 113% по сравнению с 2024-м. На 93% увеличился спрос на таксистов и работников сферы пассажирских перевозок, на 64% — сотрудников розничной и оптовой торговли.

Наиболее популярные направления подработки включают специалистов на складах, водителей грузовиков, поваров, операторов колл-центра и упаковщиков.

Со стороны соискателей в 2025 году увеличилось число откликов в сферах розничной и оптовой торговли (+143%), на подработку на складах и хранилищах (+138%), а также в доставке, грузоперевозках и логистике (+116%). Популярностью среди челябинцев пользуется подработка упаковщиком, комплектовщиком, продавцом, курьером и водителем такси.

По данным Алексея Панюкова, 46% жителей Челябинска отмечают, что подработка может помочь найти свое призвание. По мнению опрошенных горожан, такой вид занятости помогает развить коммуникацию и работу с людьми, понимание разных профессий и рынков, управление временем и самоорганизацию, а также профессиональные навыки. Помимо вознаграждения челябинцы хотят получить от подработки новые знакомства и контакты, а также определить свои слабые и сильные стороны.

Целевыми группами «Авито Подработки» являются студенты и пенсионеры. Алексей Панюков рассказал, что количество предложений временной занятости для обучающихся в университетах в Челябинской области выросло на 37% в 2025 году, а для пожилых граждан — на 62%.

«Примерно в начале 2023 года мы слышим, что безработица в России находится на исторически низком уровне. Сейчас она составляет 2%. При этом мы по-прежнему видим, что активность соискателей и работодателей достаточно высокая. Кроме того, есть определенный тренд на развитие временной занятости. Молодое поколение входит в трудовой возраст и начинает подрабатывать. Кроме того, мы все сегодня находимся в такой экономической ситуации, при которой становятся актуальными дополнительные источники дохода. Среди работодателей такой вид занятости воспринимается как возможность сохранить производственный процесс при форс-мажорах: сотрудник не вышел на работу, заболел, что-то у него случилось»,— прокомментировал Алексей Панюков.

«Интерес к подработкам продолжает расти, что отражает как потребность россиян в дополнительном доходе, так и готовность рынка труда предоставлять гибкие форматы занятости. В некоторых отраслях мы видим значительный рост числа вакансий, которые предлагают частичную занятость. Например, в добыче сырья количество таких вакансий за первое полугодие 2026 года выросло на 50%, в розничной торговле — на 22%, а в страховании— на 14%»,— подчеркнула директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

