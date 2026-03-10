Кабардино-Балкария благоустроит 35 пространств в 2026 году

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил о скором старте работ по благоустройству 35 общественных территорий в республике в 2026 году, сообщила пресс-служба его администрации.

Региональные власти выделят на это 573,4 млн руб. из бюджетов разных уровней — на 56% больше, чем в 2025-м. Ключевые проекты выиграли X Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды в 2025 году и получат финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В Майском на улице Энгельса создадут парк «Заря» площадью свыше 2 га. Жители активно участвовали в разработке: 20% населения поддержали идею. Строители возведут стилизованную входную группу, зону общепита, детские и спортивные площадки, аллею Героев России, проложат пешеходные дорожки, установят скамейки, освещение и парковку у входа. Майский во второй раз побеждает в федеральном конкурсе.

В Чегеме на въезде со стороны Нальчика обустроят пространство «Город не отпускает» на 2,5 га. Проект объединит визуальные символы гор, реки и этнических мотивов. Здесь построят бульвар, зоны отдыха с прудом, детские и спортивные площадки, высадят зеленые насаждения. На реализацию выделят грант в 91 млн руб., работы начнут при подходящей погоде.

В Нальчике на улице 2-й Таманской дивизии рядом с Ледовым дворцом возведут крупнейший в СКФО экстрим-парк площадью более 1,5 га (15 тыс. кв. м). В 2026-м создадут памп-трек, скейт-парк, скейт-бол и детскую игровую зону. Позже добавят амфитеатр, набережную, общественную площадь, зоны отдыха, парковку и крытый павильон для круглогодичных занятий. Мэр Таймураз Ахохов назвал парк точкой притяжения для молодежи. Идею предложил Институт развития «Платформа», подрядчик — фирма «Легато» с опытом в Казани.

Остальные 32 территории охватят городские округа, районные центры и высокогорные села. В 2025-м республика обновила свыше 40 объектов, включая Каштановую аллею в Нальчике и парки Победы. С 2019 по 2024-й преобразовали 863 пространства. Жители до 26 марта подают предложения на портале госуслуг, голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня.

Станислав Маслаков