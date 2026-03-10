Власти Таиланда и Вьетнама призвали граждан работать удаленно из-за дефицита энергоносителей

Власти Таиланда и Вьетнама призвали государственных служащих и предприятия работать в удаленном режиме и принять срочные меры для экономии энергии, сообщает индийская газета The Business Standard. Причинами стали нарушение поставок нефти и колебание цен на топливо из-за продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана.

Власти Таиланда заявили, что государственные служащие должны перейти на удаленный формат работы, когда это возможно, и порекомендовали чиновникам отменить несущественные поездки за границу. Госучреждения попросили поддерживать температуру в помещениях на уровне 26°C для экономии энергии.

Правительство Вьетнама приняло решение об отмене пошлин на различные импортные нефтепродукты, чтобы избежать дефицита и стабилизировать внутренний рынок. Власти также призвали компании разрешить сотрудникам работать удаленно, чтобы снизить спрос на топливо, и порекомендовали гражданам ограничить использование личных автомобилей в пользу общественного транспорта, велосипедов или совместных поездок.

Елизавета Труфанова