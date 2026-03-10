Комитет Думы одобрил запрет образов сгенерированных и умерших людей в агитации

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 10 марта рекомендовал к принятию поправки к избирательному законодательству, внесенные 19 февраля представителями всех фракций, кроме КПРФ. По словам соавтора инициативы Дмитрия Вяткина («Единая Россия»), она стала результатом традиционного обобщения практики применения норм избирательного законодательства, которое депутаты ежегодно проводят вместе с Центризбиркомом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа налево: члены комитета ГД России по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко, Дмитрий Вяткин и заместитель председателя комитета ГД России по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Одна из наиболее резонансных новелл проекта — запрет на использование в предвыборной агитации «изображения (образа) человека, в том числе вымышленного и (или) умершего, включая созданного с применением информационных технологий». Исключение делается лишь для изображений кандидатов, участвующих в выборах.

Господин Вяткин пояснил, что это обеспечит исполнение нормы закона, в соответствии с которой использование образов людей в предвыборной агитации допускается лишь в том случае, если они являются кандидатами на данных выборах. «Это позволит предотвратить использование недостоверных изображений людей, которые существуют, либо когда-то жили, либо никогда не существовали»,— добавил депутат.

Первый зампред комитета Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил, что коммунисты воздержатся от голосования по законопроекту на комитете и сформируют свою позицию к первому чтению. А глава комитета Павел Крашенинников (ЕР) отметил, что дискуссии по поводу применения искусственного интеллекта в агитации продолжаются, и, если ко второму чтению появятся поправки, комитет их рассмотрит.

Другие новеллы законопроекта связаны с внедрением в избирательную систему цифровых технологий. Так, главы местных администраций исключаются из процесса учета избирателей: раньше они должны были формировать и заверять списки, теперь же это будет делаться полностью в цифровом виде в обновленной системе ГАС «Выборы» 2.0. Закрепляется возможность оформления электронных протоколов об итогах голосования и сводных электронных таблиц с передачей их по защищенным каналам связи ГАС «Выборы». Копия такого протокола будет выдаваться в бумажном виде. Упрощается порядок публикации избирательных программ партий: раньше они были обязаны размещать их в печатных СМИ, а теперь можно ограничиться сайтом в интернете. То же самое касается и финансовых отчетов партий.

Ксения Веретенникова