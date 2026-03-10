Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Джаред Лето

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Джаред Лето

Заявка была подана 5 марта из США. Цель получения товарного знака — продажа одежды, обуви, шарфов, предоставление развлекательных услуг, а также кино- и телевизионные выступления актеров и музыкантов.

Джаред Лето основал в 1998 году вместе с братом Шенноном рок-группу Thirty Seconds to Mars. Она неоднократно получала премии MTV Video Music Awards. Джаред Лето исполнил роли в фильмах «Дом Gucci», «Отряд самоубийц», «Бойцовский клуб» и других. В 2014 году он получил «Оскар» как «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей».