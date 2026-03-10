Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Заявка была подана 5 марта из США. Цель получения товарного знака — продажа одежды, обуви, шарфов, предоставление развлекательных услуг, а также кино- и телевизионные выступления актеров и музыкантов.

Джаред Лето основал в 1998 году вместе с братом Шенноном рок-группу Thirty Seconds to Mars. Она неоднократно получала премии MTV Video Music Awards. Джаред Лето исполнил роли в фильмах «Дом Gucci», «Отряд самоубийц», «Бойцовский клуб» и других. В 2014 году он получил «Оскар» как «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей».

«Самое важное для меня в жизни? Мой брат Шеннон, он — любовь всей моей жизни»&lt;br>Джаред Джозеф Лето родился 26 декабря 1971 года в Боссьер-Сити, штат Луизиана. Его родители развелись, Джаред и его брат Шеннон остались с матерью. Именно мать способствовала развитию у сыновей творческих способностей — она была художницей и выступала в цирке. В 12 лет Джаред Лето устроился на первую работу. В небольшой закусочной в Вирджинии он мыл посуду, а в 16 начал подрабатывать швейцаром

«Самое важное для меня в жизни? Мой брат Шеннон, он — любовь всей моей жизни»
Джаред Джозеф Лето родился 26 декабря 1971 года в Боссьер-Сити, штат Луизиана. Его родители развелись, Джаред и его брат Шеннон остались с матерью. Именно мать способствовала развитию у сыновей творческих способностей — она была художницей и выступала в цирке. В 12 лет Джаред Лето устроился на первую работу. В небольшой закусочной в Вирджинии он мыл посуду, а в 16 начал подрабатывать швейцаром

Фото: из личного архива Джареда Лето

После школы Джаред Лето поступил в Университет искусств в Филадельфии. Его специальностью была история искусств, в частности живопись. Заканчивать это образование Лето не стал и перевелся в Университет визуальных искусств в Нью-Йорке. Еще студентом он получил небольшой опыт актерской игры, кроме того, снял собственный фильм «Crying Joy» («Плачущая радость»), к которому сам написал сценарий и исполнил главную роль

После школы Джаред Лето поступил в Университет искусств в Филадельфии. Его специальностью была история искусств, в частности живопись. Заканчивать это образование Лето не стал и перевелся в Университет визуальных искусств в Нью-Йорке. Еще студентом он получил небольшой опыт актерской игры, кроме того, снял собственный фильм «Crying Joy» («Плачущая радость»), к которому сам написал сценарий и исполнил главную роль

Фото: GettyImages / Steve Eichner / Contributor

«Некоторые вещи, о которых ты мечтал, не происходят, и это замечательно. Потому что иногда случается что-то совершенно неожиданное… Это все волшебство»&lt;br>В конце 1990-х актерская карьера Джареда Лето пошла в гору. Он сыграл главные роли в фильмах «Крутые и чокнутые», «Лоскутное одеяло», «Префонтейн». Культовой для современной культуры остается главная роль в фильме «Реквием по мечте» (кадр на фото)

«Некоторые вещи, о которых ты мечтал, не происходят, и это замечательно. Потому что иногда случается что-то совершенно неожиданное… Это все волшебство»
В конце 1990-х актерская карьера Джареда Лето пошла в гору. Он сыграл главные роли в фильмах «Крутые и чокнутые», «Лоскутное одеяло», «Префонтейн». Культовой для современной культуры остается главная роль в фильме «Реквием по мечте» (кадр на фото)

Фото: Artisan Entertainment

Лето сыграл в двух известных фильмах Дэвида Финчера: «Бойцовский клуб» (2000) и «Комната страха» (2002). В фильме по роману Чака Паланика главный герой избивает персонажа Лето, потому что он «хотел уничтожить что-нибудь красивое». Так за актером закрепилась слава одного из самых красивых людей в современной киноиндустрии

Лето сыграл в двух известных фильмах Дэвида Финчера: «Бойцовский клуб» (2000) и «Комната страха» (2002). В фильме по роману Чака Паланика главный герой избивает персонажа Лето, потому что он «хотел уничтожить что-нибудь красивое». Так за актером закрепилась слава одного из самых красивых людей в современной киноиндустрии

Фото: Fotodom / Charles Sykes / REX / Shutterstock

«Музыка – это не только важная часть моей жизни… это моя жизнь!»&lt;br>В 1998 году Джаред и Шеннон Лето организовали альтернативную группу 30 Seconds to Mars. Первый сингл был представлен в 2002 году, однако пик популярности группы пришелся на конец 2000-х. 30 Seconds to Mars неоднократно выигрывала различные премии MTV

«Музыка – это не только важная часть моей жизни… это моя жизнь!»
В 1998 году Джаред и Шеннон Лето организовали альтернативную группу 30 Seconds to Mars. Первый сингл был представлен в 2002 году, однако пик популярности группы пришелся на конец 2000-х. 30 Seconds to Mars неоднократно выигрывала различные премии MTV

Фото: AP / Chris Pizzello

«Когда ты подписываешься на какую-то роль, ты становишься наполовину детективом, наполовину писателем, и этот процесс вскрывания правды и создания персонажа — мой любимый»&lt;br>Одной из самых заметных актерских работ для Джареда Лето стала главная роль в фильме «Глава 27» (2007). Актер сыграл убийцу Джона Леннона Марка Чепмена. Для этого он набрал 30 кг. Несмотря на постоянный присмотр врачей, Лето заработал подагру

«Когда ты подписываешься на какую-то роль, ты становишься наполовину детективом, наполовину писателем, и этот процесс вскрывания правды и создания персонажа — мой любимый»
Одной из самых заметных актерских работ для Джареда Лето стала главная роль в фильме «Глава 27» (2007). Актер сыграл убийцу Джона Леннона Марка Чепмена. Для этого он набрал 30 кг. Несмотря на постоянный присмотр врачей, Лето заработал подагру

Фото: Artina Films

«Все время пытаясь найти себя, исходя из мнений других людей, можно попасть в неприятности»

«Все время пытаясь найти себя, исходя из мнений других людей, можно попасть в неприятности»

Фото: AP / Andrew Medichini

«Музыка — это не только важная часть моей жизни… это моя жизнь!»&lt;br>Двум своим гитарам Джаред Лето дал имена Пифагор и Артемида. Оба инструмента сделаны знаменитым мастером Стивом Максвейном

«Музыка — это не только важная часть моей жизни… это моя жизнь!»
Двум своим гитарам Джаред Лето дал имена Пифагор и Артемида. Оба инструмента сделаны знаменитым мастером Стивом Максвейном

Фото: AP / ddp/ Mario Vedder

Самой успешной работой в кино для Джареда Лето является роль транссексуала Рэйона в драме «Далласский клуб покупателей». Этот образ принес актеру премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, а также «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактеров США

Самой успешной работой в кино для Джареда Лето является роль транссексуала Рэйона в драме «Далласский клуб покупателей». Этот образ принес актеру премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, а также «Золотой глобус» и премии Гильдии киноактеров США

Фото: Evolution Independent

«Вдруг, практически в один день я стал известен. Ни один поход утром в магазин или на пробежку с собаками не обходился без криков восхищения и по крайней мере десятка автографов»

«Вдруг, практически в один день я стал известен. Ни один поход утром в магазин или на пробежку с собаками не обходился без криков восхищения и по крайней мере десятка автографов»

Фото: Reuters

«Любовь — это не то, с кем ты можешь видеть себя. Это то, без кого ты не можешь видеть себя»&lt;br>Джаред Лето известен многочисленными романами со звездами первой величины. Около четырех лет он встречался с Камерон Диас, затем — со Скарлетт Йоханссон. Ему приписывали романы с Пэрис Хилтон, актрисой Линдси Лохан и датской моделью Катариной Дамм

«Любовь — это не то, с кем ты можешь видеть себя. Это то, без кого ты не можешь видеть себя»
Джаред Лето известен многочисленными романами со звездами первой величины. Около четырех лет он встречался с Камерон Диас, затем — со Скарлетт Йоханссон. Ему приписывали романы с Пэрис Хилтон, актрисой Линдси Лохан и датской моделью Катариной Дамм

Фото: Reuters

«Если ты чувствуешь, что сдаешься, вспомни, ради чего ты держался до этого»&lt;br>На фото: Джаред Лето во время церемонии награждения лауреатов «Оскара» в 2014 году

«Если ты чувствуешь, что сдаешься, вспомни, ради чего ты держался до этого»
На фото: Джаред Лето во время церемонии награждения лауреатов «Оскара» в 2014 году

Фото: Reuters

Неотъемлемая часть стиля Джареда Лето — его татуировки. На теле актера красуются несколько: на запястьях, локтях, икрах, ключице. Актер также известен своей поддержкой гей-сообщества и придерживается веганского стиля питания

Неотъемлемая часть стиля Джареда Лето — его татуировки. На теле актера красуются несколько: на запястьях, локтях, икрах, ключице. Актер также известен своей поддержкой гей-сообщества и придерживается веганского стиля питания

Фото: Reuters

«Все мы создаем мир непосредственно для нас. Мы живем в его пределах, является ли это нашим убежищем, нашей творческой зоной, профессиональной, сексуальной, да что угодно, мы живем в нашем собственном мире. Однако это то, из чего иногда хочется убежать»

«Все мы создаем мир непосредственно для нас. Мы живем в его пределах, является ли это нашим убежищем, нашей творческой зоной, профессиональной, сексуальной, да что угодно, мы живем в нашем собственном мире. Однако это то, из чего иногда хочется убежать»

Фото: AP / Binta

В 2016 году Джаред Лето сыграл злодея Джокера в фильме «Отряд самоубийц». По его собственному признанию, это одна из его интереснейших работ в кино. «На Земле есть только один злодей популярнее Джокера. И имя ему — дьявол»,— говорил актер в одном из интервью

В 2016 году Джаред Лето сыграл злодея Джокера в фильме «Отряд самоубийц». По его собственному признанию, это одна из его интереснейших работ в кино. «На Земле есть только один злодей популярнее Джокера. И имя ему — дьявол»,— говорил актер в одном из интервью

Фото: Atlas Entertainment

Группа 30 Seconds to Mars попала в Книгу рекордов Гиннеса, проведя самый длинный тур в поддержку одного альбома. Турне началось в феврале 2010 года, а закончилось в декабре 2011 года, участники выступили более 300 раз

Группа 30 Seconds to Mars попала в Книгу рекордов Гиннеса, проведя самый длинный тур в поддержку одного альбома. Турне началось в феврале 2010 года, а закончилось в декабре 2011 года, участники выступили более 300 раз

Фото: Amy Harris / Invision / AP

В числе последних работ актера — «Дьявол в деталях» (2021), «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021), «Дом Gucci» (2021), «Морбиус» (2022), «Особняк с привидениями» (2023)

В числе последних работ актера — «Дьявол в деталях» (2021), «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021), «Дом Gucci» (2021), «Морбиус» (2022), «Особняк с привидениями» (2023)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

