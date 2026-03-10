Альфа-банк подал в Суд ЕС иск о признании незаконными секторальных санкций

Альфа-банк подал иск в Суд ЕС, считая незаконными введенные в октябре 2025 года европейские секторальные санкции из 19-го пакета. Истец считает, что Совет ЕС использовал юридически дефектные санкционные нормы либо неправильно и недостаточно мотивированно применил их к российскому банку.

9 марта в Официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска Альфа-банка (подан 30 декабря). По мнению истца, Совет ЕС неправомерно включил организацию в санкционный список по Регламенту №833/2014 и Решению 2014/512/CFSP. Банк оспаривает применимость этих норм по статье 277 Договора о функционировании Евросоюза (ДФЕС), которая позволяет в рамках конкретного дела ссылаться на незаконность акта общего действия. По мнению Альфа-банка, Совет ЕС обошел процессуальные гарантии, которые предусмотрены для персональных санкций в Регламенте №269/2014. Также, как считает истец, власти нарушили статью 215(3) ДФЕС, которая обязывает европейские институты включать в регламенты о санкциях механизмы защиты прав затронутых лиц, в частности, право на уведомление о причинах санкций.

В иске говорится, что меры Совета ЕС непропорционально вмешиваются в «свободу ведения бизнеса и право собственности», нарушают правовую определенность и эффективность судебной защиты банка. Даже если правовые основания санкций будут признаны законными, по мнению истца, Совет ЕС все равно допустил ошибку в оценке фактов при включении Альфа-банка в список и не представил для этого достаточных доказательств, что нарушает ст. 296 ДФЕС. К тому же, отмечает истец, не зная аргументы обвинения, лицо не может полноценно защищаться от них в суде, следовательно, нарушено право заявителя быть выслушанным и право на эффективную судебную защиту, предусмотренные Хартией основных прав ЕС. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Варвара Кеня