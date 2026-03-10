Следственный комитет взялся за проблемную новостройку в Пятигорске

Следственный комитет России инициировал доследственную проверку многоквартирного дома на улице Тольятти в Пятигорске после жалоб жильцов, опубликованных в СМИ, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Собственники 48 квартир в этом восьмиэтажном объекте, сданном в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года, столкнулись с системными дефектами: сыростью и плесенью на стенах в 32 помещениях, отсутствием центрального газоснабжения в 18 квартирах, перебоями водоснабжения продолжительностью до 72 часов в неделю и неработающим лифтом, который простаивает 65% времени. Трещины шириной от 3 до 12 мм появились на оконных откосах и несущих стенах в подъездах № 2, 4 и 6, а гидроизоляция фасада пропускает воду, что подтверждают фотоотчеты жильцов от 8 ноября 2025 года.

Застройщик сдал дом с отклонениями от проекта на 17 пунктов, включая несоответствие теплоизоляции нормам СНиП 23-02-2003 на 24%. Жильцы, 70% из которых приобрели квартиры по ипотеке под 6% годовых в рамках госпрограммы для молодых семей, уплатили в среднем 4,2 млн руб. за 62 кв. м. Они обвиняют управляющую компанию в затягивании ремонта: с момента жалоб в сентябре 2025 года провели лишь локальную заделку трещин на 120 кв. м, не устранив коренную причину — дефекты в монолитно-каркасной конструкции.

Руководитель следственного управления СК по Ставропольскому краю Александр Перепелицын взял ситуацию под личный контроль. Он поручил отделу по Пятигорску осмотреть объект, опросить 25 собственников и запросить 147 документов: от актов приемки-передачи до протоколов госстройнадзора. Следователи зафиксировали сырость влажностью воздуха 82% в типовых квартирах и направили пробы на лабораторный анализ в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии". Проверка длится 30 суток по ст. 144 УПК РФ и может привести к уголовному делу по ч. 1 ст. 238 УК РФ (нарушение строительных норм, до 5 лет лишения свободы) или ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере долевого строительства).

В Ставропольском крае СК расследует 12 дел по аналогичным новостройкам общей площадью 28 тыс. кв. м, где пострадали 340 дольщиков. Прокуратура признала аварийными 15 домов в Пятигорске в 2023–2025 годах. Индекс качества новостроек в крае упал на 8 пунктов по данным Росстата, что подорвало доверие к программам господдержки: продажи по льготной ипотеке сократились на 9% во втором полугодии. Эксперты прогнозируют штрафы для застройщика до 150 млн рублей и возможную приостановку лицензии, если проверка подтвердит нарушения.

Станислав Маслаков