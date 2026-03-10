МИД РФ заявил об энергичных усилиях в целях прекращения огня на Ближнем Востоке

Замглавы МИД России Георгий Борисенко принял аккредитованных в Москве послов Бахрейна, Иордании, Ирака, Ливана и представителя Лиги арабских государств (ЛАГ) по их просьбе. На встрече обсуждались «энергичные усилия» России в целях прекращения боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД России Георгий Борисенко

Фото: Пресс-служба МИД России Замглавы МИД России Георгий Борисенко

Фото: Пресс-служба МИД России

«С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшей деэскалации и урегулирования острого кризиса вокруг Ирана политико-дипломатическими методами», сообщил МИД РФ. «Акцентирована неприемлемость атак, ведущих к жертвам среди мирного населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране»,— отмечается в заявлении ведомства.

Руководители дипмиссий также передали содержание заявления Совета министров иностранных дел ЛАГ, которое было принято 8 марта. ЛАГ, в частности, призывала Совбез ООН принять резолюцию, осуждающую атаки Ирана на арабские страны и обязывающую Исламскую Республику прекратить удары.

Лусине Баласян