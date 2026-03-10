СФР назвал случай невыплаты пенсий россиянам за рубежом

СФР приостанавливает выплату пенсий проживающим за рубежом россиянам в случае невозможности перевести деньги в иностранной валюте. Это связано с «внешним санкционным давлением на российскую банковскую систему», заявили в фонде. Комментарий СФР приводит посольство России в Китае.

Ранее СФР перечислял пенсии россиянам за рубежом раз в квартал в иностранной валюте. Проживающие в других странах российские граждане могут продолжить получать пенсию в рублях, рассказали в фонде.

Для получения пенсии в рублях нужно подать заявление с указанием полных реквизитов банковского счета в российском или иностранном банке. «После поступления такого заявления выплаты будут восстановлены с доплатой за все прошлое время в установленном законодательством порядке»,— уточнили в СФР.