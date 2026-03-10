Bloomberg: японские и южнокорейские компании намерены купить алюминий у «Русала»

Военная операция в Иране нарушила цепочки поставок алюминия, из-за чего некоторые японские производители комплектующих для автомобилей обсуждают сотрудничество с российской компанией «Русал» (MOEX: RUAL). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, аналогичные переговоры также ведут с «Русалом» некоторые южнокорейские компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщает Bloomberg, японские компании обсуждают с «Русалом» покупку первичных сплавов, которые используются в автомобильной промышленности, в том числе при производстве колес и блоков цилиндров двигателя. Некоторые сделки могут заключить уже в ближайшее время, уточнили источники агентства. Названия компаний и другие подробности в публикации Bloomberg не приводятся.

Также «Русал» как крупнейший поставщик алюминия вне Китая может получить преимущества из-за нарушения поставок через Ормузский пролив и роста цен на алюминий. На Ближний Восток приходится около 10% мирового производства алюминия, крупные заводы находятся в ОАЭ и Бахрейне. Такие компании, как Emirates Global Aluminium и Aluminium Bahrain, экспортируют алюминий в Японию.

Яна Рождественская