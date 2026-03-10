Молодежь записывается в банкроты

Молодежь массово банкротится. Доля таких заемщиков за последние два года выросла более чем в девять раз. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей коллекторских агентств и банковского сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным «Интел Коллекта», доля банкротов в возрастной группе до 25 лет выросла с 1,5% в 2023-м до 14% по итогам прошлого года. При этом число несостоятельных должников старше 30 лет, напротив, снизилось. В ID Collect уточнили, что среди клиентов банков количество тех, кто не может обслуживать долг, увеличилось почти в полтора раза, а среди заемщиков микрофинансовых организаций — вдвое. Партнер юрфирмы Lidings Степан Гузей считает, что на такую динамику прежде всего влияют поведенческие факторы:

«Рост банкротств, как мне кажется, обусловлен не очень высокой финансовой грамотностью и желанием за счет кредитных средств получить максимум здесь и сейчас. Также свою роль сыграло то, что молодежь во многом преувеличивает свои возможности долго работать на одном месте и получать высокую зарплату. Рост числа банкротств может быть еще выше в ближайшее время.

В этом сыграют роль социальный и экономический факторы. Так, пропаганда красивого образа жизни может побудить молодых людей брать все больше кредитов, не рассчитывая или даже не понимая источники будущего финансирования.

Чаще всего молодежь берет потребительские займы. Причем их сумма может быть совсем небольшой — до 1 млн руб. Факторами, которые повлияли на ситуацию, стали отложенный спрос на потребление и после пандемии COVID-19, и после начала СВО на Украине. Также драйверами могли быть общая экономическая ситуация, инфляция, увеличение розничных цен. Иногда влияла и потеря работы в связи с закрытием малых и средних предприятий».

Общий тренд подтверждается и макростатистикой. По данным Федресурса, в прошлом году число судебных банкротств физлиц и ИП достигло почти 570 тыс. Это почти на треть больше, чем в 2024-м, и на 62,5% по сравнению с 2023-м. При этом банкротство может оказать негативное влияние на молодых заемщиков в будущем, предупредил управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин:

«Интерес к процедуре связан с информированностью о том, что такой институт вообще существует. Молодежь в силу возраста довольно часто сталкивается с финансовыми трудностями и не всегда умеет правильно рассчитывать свои силы. Так что банкротство рассматривают как довольно простой способ избавиться от долгов.

Я даже могу сказать, что слышал такие мысли: "Да что такого, подумаешь, обанкрочусь, да и все". Стоит помнить, что информация об этом остается и в Бюро кредитных историй, и еще много где. Соответственно, в дальнейшем она может сыграть плохую шутку с молодым человеком. Например, ему не дадут нужный кредит на бизнес или на его развитие.

Не думаю, что сейчас ситуация кардинально изменится: банки все равно борются за свою долю рынка и хотят увеличить клиентский портфель. Поэтому они снижают возраст, с которого можно получить кредит, а также требования к заемщикам. Доля кредитов молодых людей, я думаю, невысокая. Они берут не такие значительные суммы по сравнению с теми же предприятиями. Упрощенное банкротство часто предусмотрено от 2 млн руб. Можно провести такую процедуру через МФЦ, даже не обращаясь в арбитражный суд».

Заметный рост демонстрирует и внесудебное банкротство: за год количество таких процедур увеличилось почти на четверть, превысив отметку в 68 тыс. дел. Для сравнения — в 2023-м показатель был в четыре раза меньше.

Астон О'Салливан