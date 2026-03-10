Информация о минировании учебных учреждений на Ставрополье оказалась ложной

Ложные сообщения о минировании двух учебных заведений в Буденновске вынудили власти эвакуировать сотни студентов и сотрудников. Глава Буденновского округа Дмитрий Богданов подтвердил: специалисты правоохранительных органов обследовали филиал Ставропольского государственного педагогического института и Буденновский медицинский колледж, но опасных предметов не нашли. Учреждения возобновили работу по расписанию. Дмитрий Богданов сообщил об этом в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Анонимный сигнал поступил около 14:00 по местному времени. Эвакуация прошла без паники: экстренные службы прибыли мгновенно, кинологи с собаками проверили все помещения и территории. Инцидент нарушил учебный процесс на несколько часов, но реальной угрозы не подтвердилось.

Аналогичная ситуация возникла в Кировском округе, в Новопавловске. Глава Николай Новопашин зафиксировал угрозу минирования техникума экономики и права, расположенного на базе школы №13. Власти вывели всех учащихся и персонал, провели тщательный осмотр — бомб и подозрительных объектов не обнаружили. Учебные заведения вернулись к нормальному режиму.

Такие ложные тревоги на Ставрополье участились: в феврале 2026-го эвакуировали десятки школ в Ессентуках, Кисловодске и других районах, в марте — повторно в Буденновске 4 марта. Ни один случай не выявил взрывчатки, но каждый парализует работу на часы, срывая занятия для тысяч человек. Правоохранители расследуют источники анонимок, которые приходят волнами и нагружают экстренные службы.

Экономический ущерб от подобных инцидентов растет: власти тратят ресурсы на проверки, учреждения теряют время, бизнес в районе испытывает временные сбои из-за ограничений доступа.

Станислав Маслаков