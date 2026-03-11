Дизель попал в севооборот

Плановые весенние ремонты российских НПЗ могут совпасть с периодом роста сезонного спроса на дизтопливо для аграриев, который в этом году, вероятно, наступит позже обычного. Участники рынка полагают, что такое сочетание способно поддержать котировки на летние виды топлива, которые уже достигли максимумов с октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Позднее начало весенних аграрных работ из-за непогоды может совпасть с периодом плановых ремонтов НПЗ, что может поддержать рынок дизтоплива, говорят источники “Ъ” в отрасли. По словам собеседника из числа участников рынка, увеличению котировок может способствовать и рост экспортного паритета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. “Ъ” обратился за комментарием в Минэнерго.

Стоимость летнего дизтоплива на Петербургской бирже 10 марта по индексу европейской части России выросла на 1,96%, до 60,53 тыс. руб. за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 1,1%, до 60,63 тыс. руб. за тонну. Это максимальные показатели по обоим видам топлива с середины октября 2025 года. За 2–6 марта оптовые цены на летнее дизтопливо выросли на 5,6%, на межсезонное — на 7,7%.

Биржевые цены на дизтопливо в первую неделю марта перешли к росту на фоне внешней неопределенности и ожиданий сезонного увеличения спроса, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Как отмечают аналитики, участники рынка начинают формировать запасы в преддверии активного потребления со стороны аграрного и строительного секторов. Но, несмотря на наступление календарной весны, фактический спрос пока остается сдержанным из-за погодных условий, осложняющих логистику и замедляющих хозяйственную деятельность, указывается в обзоре. При этом совокупные продажи дизтоплива остаются относительно низкими — 57,9 тыс. тонн в сутки, что традиционно поддерживает рост котировок, указывают аналитики. Нефтекомпании перераспределяют объемы в пользу летнего дизтоплива — его минимальная реализация в марте запланирована на уровне 310,9 тыс. тонн, что на 84% больше февральского показателя.

По словам главного аналитика по рынкам нефти, нефтепродуктов и макроэкономике компании «Пролеум» Андрея Дьяченко, из-за снегопадов активность аграриев может сдвинуться на две-три недели, но запас летнего дизеля уже сформирован и наращивать его сейчас нецелесообразно.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин не считает текущий объем продаж фактором для дальнейшего роста цен. Плановые весенние ремонты НПЗ при соблюдении графиков заметного влияния на рынок также не окажут, полагает он. Более того, добавляет он, опыт прошлого года показал наличие значительных запасов на случай возможных сбоев. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что РФ производит дизтопливо с существенным профицитом, поэтому угроза нехватки невысока даже с учетом возможных внеплановых остановок НПЗ.

Динамика биржевых цен на дизтопливо весной будет в том числе определяться ситуацией с демпферными выплатами, говорит генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. Чем выше субсидии, поясняет он, тем ниже у нефтяников стимулы повышать цены, а при снижении выплат компании компенсируют потери за счет роста оптовых цен. В феврале нефтекомпании впервые за пять лет перечислили в бюджет 18,8 млрд руб. по демпферному механизму, следует из материалов Минфина. В январе выплаты из бюджета нефтекомпаниям составили 16,9 млрд руб.

В марте на фоне роста внешних цен на нефтепродукты ситуация может измениться в пользу производителей, отмечает Сергей Терешкин. Без корректировки формулы демпфера котировки в течение года могут снова превысить 70 тыс. руб. за тонну, добавляет он.

В январе, по расчетам аналитиков «Эйлера», доходность экспорта дизтоплива для российских производителей впервые как минимум с 2024 года стала выше внутренних поставок, в том числе из-за снижения биржевых цен (см. “Ъ” от 13 февраля). По данным Reuters, в январе морской экспорт дизтоплива и газойля из России вырос на 19% к декабрю, до 4 млн тонн. В феврале отгрузки сократились до 2,85 млн тонн из-за сложной ледовой обстановки в балтийских портах и внеплановых ремонтов НПЗ. Сейчас дизтопливо могут экспортировать только производители, для остальных действует запрет до 31 июля.

Ольга Семеновых