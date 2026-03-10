В КЧР вынесли приговор виновному в гибели двух человек в ДТП

Урупский районный суд Карачаево-Черкесской Республики вынес приговор по делу о нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Фигуранта признали виновным в гибели двух человек в результате ДТП, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что 8 августа 2022 года обвиняемый сел за руль «УАЗ-31512» в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял управление автомобилем, из-за чего съехал в кювет. В результате машина упала в реку Большая Лаба. Оба пассажира погибли. Подсудимый не признал свою вину.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 8 лет 6 месяцев в колонии-поселении, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская