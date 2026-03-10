Туск: президент Польши решил наложить вето на законопроект о кредитах на оборону

Президент Польши Кароль Навроцкий готовится наложить вето на законопроект о реализации программы SAFE, направленной на финансирование из бюджета ЕС проектов по производству и совместным закупкам оружия. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что подобные сигналы вызывают у него беспокойство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Туск

Фото: Kuba Stezycki / Reuters Дональд Туск

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

«Мы получили информацию о том, что президент решил наложить вето на законопроект о реализации программы SAFE», — заявил премьер-министр Дональд Туск перед заседанием кабинета министров (цитата по PAP).

«Я глубоко обеспокоен этими сигналами. Я не могу понять, как в ситуации глобальных конфликтов и войны на нашей границе кто-либо мог даже рассматривать возможность блокирования таких вопросов, как SAFE, и этих миллиардов для польских вооруженных сил и польской оружейной промышленности», — добавил господин Туск.

Президент республики не опроверг, но и не подтвердил эту информацию. При этом в пресс-службе главы государства обратили внимание, что у президента есть время, чтобы принять решение по кредиту SAFE. «Это не первый раз, когда нам приходится объяснять премьер-министру политическую систему Польши. Решения по законам принимает президент Республики Польша. У президента есть время до 20 марта, чтобы принять решение по кредиту SAFE»,— написал пресс-секретарь президента Рафал Леськевич на платформе X.

В 2025 году ЕС запустил оборонный финансовый механизм SAFE (Security Action for Europe). Программа направлена на финансирование из бюджета ЕС проектов по производству и совместным закупкам оружия европейскими странами на €150 млрд. ЕС считает своей ключевой задачей на ближайшие годы укрепление обороноспособности и подготовку к гипотетическому сценарию «большой высокоинтенсивной войны».

Анастасия Домбицкая