На Ставрополье произошло 63 аварии с СИМ за год

В Ставропольском крае в 2025 году произошло 63 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электросамокатов. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на отчет ГИБДД.

Согласно данным отчета, в авариях в регионе пострадали 63 человека, а двое погибли.

«В пятерку лидеров по числу аварий попал также Краснодарский край — число ДТП в регионе сократилось на 2%, Санкт-Петербург — на 4,5% и Нижегородская область — на 17,5%. Наибольшая динамика наблюдается в Красноярском крае, где аварийность с СИМ сократилась в шесть раз»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева