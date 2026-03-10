В Ставропольском крае с начала года от укусов клещей пострадали 15 человек

В Ставропольском крае с начала 2026 года от укусов клещей пострадали 15 человек, а за прошлую неделю — два. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Клещи являются переносчиками различных инфекций, таких как Конго-крымская геморрагическая лихорадка, Ку-лихорадка, клещевой боррелиоз, эрлихиоз и другие»,— напомнили в ведомстве.

В регионе началась подготовка к противоклещевым обработкам пастбищ и зон отдыха населения. Специалисты краевого Роспотребнадзора уже выдали 205 предписаний.

Мария Хоперская