Карачаево-Черкесия присоединится к пилоту по легализации гостевых домов

Кабмин России одобрил участие Карачаево-Черкесии в федеральном эксперименте по легализации гостевых домов. Глава республики Рашид Темрезов объявил об этом в своем Telegram-канале после переговоров с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова

КЧР ежегодно принимает 2,5 млн туристов, и этот показатель растет на 15% в год. В первом полугодии 2025 года регион посетили свыше 1,5 млн гостей, а к концу года эксперты ожидали 2,4 млн человек. В республике действуют около 200 объектов с признаками гостевых домов и более 2000 номеров, но они работают в серой зоне. Депутаты подсчитали: легализация принесет в бюджет свыше 20 млн руб. ежегодно за счет туристического налога. Эти средства пойдут на благоустройство и ремонт инфраструктуры.

Эксперимент запустили 1 сентября 2025 года на 18 территориях. Он продлится до конца 2027 года и охватывает Алтай, Дагестан, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Архангельскую, Владимирскую области и другие регионы. К марту 2026 года в реестр классифицированных объектов внесли более 6000 гостевых домов в 17 субъектах. Цель — установить стандарты, обеспечить безопасность туристов и привлечь инвестиции.

Инициатива КЧР возникла осенью 2025 года. 16 декабря депутаты внесли в Госдуму законопроект с поправками к федеральному закону. 27 ноября на сессии Народного собрания глава комитета Алексей Ганшин обосновал участие республики: турпоток вырос на 50% за пять лет, но владельцы не получают господдержку. Комиссия правительства одобрила предложение 9 марта 2026 года. Минэкономразвития, Минфин и Минюст поддержали проект с корректировкой сроков: нормы вступят в силу с 1 марта или 1 сентября 2026 года, не ранее чем через 90 дней после публикации. С 1 сентября к пилоту присоединятся Адыгея, Нижегородская и Астраханская области.

Владельцы гостевых домов получат налоговые каникулы для ИП на два года, нулевой НДС, гранты и социальные контракты. С 1 января 2026 года не внесенные в реестр объекты запретят на территориях эксперимента. В соседнем Ставропольском крае депутаты уже в январе 2026 года предложили аналогичный пилот. Рашид Темрезов назвал проект хорошей практикой, а Валентина Матвиенко отметила его вклад в развитие туризма на Северном Кавказе. Легализация повысит качество услуг и привлечет инвестиции в отрасль.

Станислав Маслаков