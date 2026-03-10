В автокредитах рассмотрели скрытый доход

Беспроцентные автокредиты признали скрытым доходом. Федеральная налоговая служба начала начислять НДФЛ автовладельцам, которые в 2024 году оформили займы по минимальной ставке. Тогда банки активно предлагали такие программы, клиентам обещали почти бесплатную рассрочку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Однако после изменений в налоговом законодательстве такие займы попали под правило: если ставка по кредиту ниже двух третей ключевой ставки Центробанка, разница считается доходом и облагается налогом. Многие покупатели в беседе с “Ъ FM” утверждают, что о таких последствиях их никто не предупреждал. По их словам, в кредитных договорах это также не было прописано. Теперь приходится обращаться к юристам, чтобы разобраться в ситуации, рассказала слушательница Наталья:

«В 2024 году у официального дилера был приобретен автомобиль Tank 500. По условиям автосалона при внесении суммы более 50% он давал рассрочку от Альфа-банка. Мы решили воспользоваться этим предложением, выполнив все условия банка, оплатив ОСАГО, каско, и внесли сумму, указанную в документах.

Ни о каких дополнительных комиссиях, налогах и сборах ни в договоре купли-продажи, ни в устной форме нам сообщили.

В 2026 году появляется информация о том, что владельцы автомобилей должны уплатить налог на прибыль. Это ситуация, конечно, как гром среди ясного неба. Теперь придется тратить свое драгоценное время, идти к юристам, разбираться с данной ситуацией, потому совершенно непонятно, что происходит. Автомобиль куплен в 2024 году, а доначисления будут в 2026-м».

По данным Национального бюро кредитных историй за прошлый год, россияне брали заем на покупку машины в среднем около 1,5 млн руб. В некоторых случаях сумма могла достигать примерно трети стоимости автомобиля. Впрочем, доначисление затронет не всех заемщиков. Оно касается только тех случаев, когда льготный кредит фактически можно трактовать как материальную помощь или форму исполнения встречного обязательства, например, оплаты за товары, пояснил руководитель практики международной консалтинговой компании STREAM Евгений Тимин:

«В Налоговом кодексе существует статья 212, которая определяет особенности уплаты НДФЛ с материальной выгодой. Но также есть условие, что она возникает, только когда кредит предоставлен физлицу взаимозависимым банком или взаимозависимой компанией, например, работодателем.

Если заем предоставляется на тот же самый автомобиль на рыночных условиях обычным банком, который никак не связан с покупателем, то в таком случае материальной выгоды не возникает, и статья 212 не должна применяться.

Если такие претензии возникают и граждане получают уведомления о том, что им нужно дать пояснение по поводу того, что они приобрели автомобиль с такой низкой ставкой, то им нужно подчеркнуть, что сделка проходила на рыночных условиях и нет никакой взаимозависимости между кредитором и ими. Таким образом материальной выгоды не возникает в том смысле, который подразумевает статья 212 Налогового кодекса».

С 1 января изменились и правила выдачи автокредитов. Теперь банки могут оценивать платежеспособность клиентов только на основе официальных данных о доходах. Подобный механизм Центробанк ввел еще осенью 2025 года, однако для автокредитов регулятор сделал исключение, новые положения начали применяться позже. По прогнозам экспертов, опрошенных “Ъ FM”, из-за ужесточения требований доля отказов по таким займам в этом году может вырасти до 40%.

Андрей Дубков