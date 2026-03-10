Песков: в конфликте на Украине предстоит решить не только вопрос территорий

Территориальный вопрос относится к числу основных вопросов в урегулировании конфликта на Украине, но не единственный оставшийся, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Естественно, он относится к категории основных — территориальный вопрос, но есть еще множество разных нюансов»,— сказал представитель Кремля журналистам.

17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по мирному завершению конфликта на Украине. В предыдущих двух встречах российская делегация состояла из представителей Минобороны, а на этот раз ее возглавил Владимир Мединский. На переговорах обсуждался территориальный вопрос, параметры безопасности в будущем мирном соглашении, мониторинг прекращения боевых действий.

Лусине Баласян